Gefeierter Hinteregger bringt Eintracht kein Glück

Nein, man hat „Hinti“ noch keineswegs vergessen, zu frisch ist die Erinnerung an seine Top-Auftritte in der abgelaufenen Saison der Europa League, die Eintracht Frankfurt am Ende mit einem Final-Sieg gegen die Glasgow Rangers für sich entscheiden konnte. Wenngleich Hinteregger in jenem Spiel verletzt gefehlt hatte …