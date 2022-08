Streuobstwiesen: Obstsorten als wertvolles Gut

Rund ein Viertel des ehemaligen Bestandes gibt es im Burgenland derzeit noch, das sind in etwa 2800 Hektar Streuobstwiesen mit 240.000 Bäumen. Nur ein sehr geringer Anteil der Früchte wird verwertet, ein Großteil verfault in den Gärten. Alleine im Südburgenland sind das an die 8000 Tonnen Äpfel.