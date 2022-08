SILBER! Puch „schürft“ in Para-Dressur Edelmetall

Österreichs Springreit-Team ist mit Rang 14 im Zeitspringen in die WM in Herning gestartet. 14,05 Fehlerpunkte stehen für die Equipe um Medaillenkandidat Max Kühner zu Buche. Die Entscheidung im Nationenpreis steht am Donnerstag und Freitag auf dem Programm. Die ersten Medaillen der Titelkämpfe in Dänemark fuhr Österreich am Mittwoch aber bereits ein: Silber für Pepo Puch in der Para-Dressur und Bronze für das Voltigier-Team im Nationenpreis.