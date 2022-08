Massenvergewaltigung: Sieben Männer angeklagt

Über 100 Verdächtige festgenommen

Polizisten erschossen zwei der Täter auf der Flucht. Die Beamten hatten zunächst mehr als 100 Verdächtige festgenommen, viele davon illegale Einwanderer. Sexuelle Übergriffe sind in Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern ein großes Problem. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden laut Polizeistatistiken 10.818 Menschen vergewaltigt. Die Polizei nimmt jedoch an, die Dunkelziffer liege wesentlich höher, da die meisten Fälle nicht gemeldet würden.