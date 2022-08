Nach Massenvergewaltigung: U-Haft für Verdächtige

In der Nacht von 23. auf 24. April soll sich die Tat abgespielt haben. Sechs Tage später kam es zur Verhaftung von vier Verdächtigen. Ein Antrag auf Verhängung der U-Haft wurde abgewiesen, die Männer kamen wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Am 10. Juni wurden die Männer neuerlich festgenommen. Anklage wurde am 23. Juni erhoben, die Verhandlung findet am 19. August statt.