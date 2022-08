Mit Milliarden von OMV und Verbund Gaslager füllen

Langfristig müsste sich Österreich für die Wasserstoff-Ära aufstellen: „Jetzt haben wir z.B. Norwegen als Alternative, aber über die nächsten Jahre hinaus müssen wir die Weichen für eine Energiestrategie stellen. Etwa für die Produktion von grünem Wasserstoff in Nordafrika: Die paar Solaranlagen in Österreich sind für den Schrebergarten. Wir brauchen ganz andere Mengen.“ Wie kann man sicherstellen, dass Österreich international wettbewerbsfähige Energiepreise hat? „Der Gaspreis wird in ein, zwei Jahren vermutlich wieder stark sinken, was geschieht dann?“