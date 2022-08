Freistoß-König Sejmenovic: „Ich bereue nichts!“

Zudem lagen vor einigen Jahren auch quasi unterschriftsreife Angebote des ein oder anderen Bundesliga-Klubs am Tisch - doch der heute 32-Jährige lehnte ab. „Ich hörte mir das alles an, trainierte damals auch bei Innsbruck und Klagenfurt mit. Doch für mich hätte einfach alles zusammen passen müssen, um den Schritt zu wagen.“ Mutig, aber Mirza weiß, was er braucht. „Ich bereue nichts, würde alles genau so wieder machen!" Und haut dabei schon den nächsten Freistoß in die Maschen.