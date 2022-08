Suchaktion im Pongau: Urlauber bleibt verschollen

Der Tscheche kam bereits am 29. Juli als Urlaubsgast nach Bad Hofgastein. Am 30. Juli in der Früh sah die Unterkunftsgeberin den 65-Jährigen zum letzten Mal. Tags darauf war er verschwunden - eine Vermisstenanzeige wurde erstellt. Es folgten mehrere Suchaktionen von Bergrettung, Hundestaffel, Wasserrettung und Feuerwehr.