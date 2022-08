Fall Kellermayr: Das sind die zwei Verdächtigen

Eine Hackerin aus Deutschland hatte die zwei Verdächtigen zuvor in Deutschland ausfindig gemacht, die die Droh-E-Mails verfasst haben sollen. Kurz darauf hat die Staatsanwaltschaft Wels im Zusammenhang mit den Bedrohungen die Kollegen in München und Berlin eingeschaltet. Letzte Woche übernahm dann auch die Generalstaatsanwaltschaft in Deutschland, die Ermittlungen.