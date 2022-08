Vor den E-Motoren ziehen jetzt noch „Benziner“ ein

Für die Mitarbeiter in Steyr eine Herausforderung, schließlich wird parallel dazu das Werk auf E-Mobilität ausgerichtet. „Wir stehen mitten in der Transformation“, sagt Geschäftsführer Alexander Susanek. Im Vorjahr waren in Steyr insgesamt 1,090.865 Motoren produziert worden, 736.404 davon waren Benziner.