„Nackte Tatsachen“ können ziemlich teuer kommen

Wer sich wie ein Mann in Bad Ischl im Adamskostüm im Stadtbrunnen abkühlt, sollte zumindest das Geldbörserl in Griffweite haben: Denn die nackten Tatsachen können bis zu 500 Euro kosten. So sie denn als „Störung der öffentlichen Ordnung“ klassifiziert werden. Wann das gilt und was man zuhause tun darf, lesen Sie hier.