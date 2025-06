Sprung auf unmarkiertem Steig endete im Spital

Ein 54-jähriger Einheimischer dürfte am Sonntag in Bad Goisern (OÖ) seine Ortskenntnis überschätzt haben. Bei einer Wanderung mit seinem Bruder (55) auf einem unmarkierten Steig sprang der Mann zwei Meter eine Felsstufe hinunter und verletzte sich dabei am Bein. Die Bergung an der ausgesetzten, weglosen Unfallstelle war für die Bergretter eine zu harte Nuss: Sie forderten den Notarzthubschrauber an.