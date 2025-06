„Für Jugendliche sind Sex-Angebote Normalität“

Wir haben uns schon öfter über das Thema sexuelle Belästigung im Internet unterhalten. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Vor allem, dass die Kinder und Jugendlichen mehr aufpassen, was sie verschicken. Hier gibt es schon einen Trend, dass weniger problematische Bilder versendet werden. Allerdings in Beziehungen ist es durchaus üblich.