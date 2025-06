Mofa-Lenker bekommt nach Verfolgung 50 Anzeigen

Am Samstag gegen 15.40 Uhr sah eine Polizeistreife in Bad Ischl ein stark manipuliertes Motorfahrrad ohne Kennzeichen, weshalb versucht wurde, dieses anzuhalten. Als der Lenker des Mofas den Streifenwagen bemerkte, startete dieser unter äußerst gefährlicher Fahrweise, Überholmanövern und Geschwindigkeiten von über 100 km/h die Flucht in Richtung Bad Ischl Zentrum.