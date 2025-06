1000 Beine liefen 10.574 Kilometer für guten Zweck

Eine besonders starke Geste: Für den guten Zweck sind am Wochenende 500 Läufer in Prambachkirchen stundenlang für den guten Zweck über ihre Grenzen gegangen. Auch diesmal werden wohl rund 20.000 Euro an die OÖ-Kinderkrebshilfe gespendet, was mit köstlicher Kulinarik belohnt wurde.