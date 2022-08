Autist (17) missbraucht: Krankenpfleger verurteilt

Weil er sich in einer Einrichtung für Menschen mit Lernschwierigkeiten an einem im Tatzeitpunkt 17-Jährigen wiederholt vergangen hatte, ist ein Krankenpfleger am Dienstag am Wiener Landesgericht verurteilt worden. Der Mann erhielt wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und sexuellen Missbrauchs einer psychisch beeinträchtigen Person zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt. Das Opfer bekam 1000 Euro zugesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.