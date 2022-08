Russland will Luftabwehr rund um AKW verstärken

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss des Kraftwerks vor. Der ständige Vertreter der Ukraine bei den internationalen Organisationen in Wien, Jewhenij Zymbaljuk, hatte am Montag in einer Pressekonferenz erklärt, seit dem 5. August sei es vermehrt zu Explosionen rund um das AKW gekommen, in der Region sei die Energieversorgung weitgehend zusammengebrochen. Der Oblast Saporischschja ist mittlerweile von russischen Truppen besetzt, in dem Kraftwerk würden zwar weiter ukrainische Techniker arbeiten, die allerdings „Folter und Repressalien“ ausgesetzt sind, so der Diplomat. „Ein nuklearer Zwischenfall im AKW Saporischschja wäre vergleichbar mit Tschernobyl oder Fukushima“, warnte er.