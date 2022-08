Ukraine warnt vor Atomunfall „wie Tschernobyl“

Angesichts der weiter angespannten Lage im Atomkraftwerk Saporischschja im Osten der Ukraine wächst die Sorge vor einer Nuklearkatastrophe. Der Ständige Vertreter der Ukraine bei den internationalen Organisationen in Wien, Jewhenij Zymbaljuk, sagte am Montag in einer Pressekonferenz, dass es bereits in und um das Kraftwerk zu massiven Zerstörungen gekommen sei. „Ein nuklearer Zwischenfall im AKW Saporischschja wäre vergleichbar mit Tschernobyl oder Fukushima“, warnte er.