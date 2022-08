Eiswürfel-Mangel bringt Spanien ins Schwitzen

Eiswürfel-König: „Das Schlimmste kommt noch“

Jemand, der die Lage sehr gut kennt, ist der Unternehmer Miguel Ángel Vázquez Gavira, der in Spanien „Rey del Cubito“, „König des Eiswürfels“, genannt wird, weil er mit seiner Firma einen Anteil von über 20 Prozent am hiesigen Markt hat und auch in anderen Ländern Europas tätig ist. „Und das Schlimmste kommt noch. Die nächsten Wochen werden dramatisch sein“, warnt der 56-Jährige.