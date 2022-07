Madrid: Straßenkehrer bricht zusammen und stirbt

Ein 60-jähriger Straßenkehrer ist am vergangenen Freitag während der Arbeit wegen eines Hitzschlags zusammengebrochen und wenig später an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der Sohn des Verstorbenen macht dem Madrider Bürgermeister Jose Luis Martinez-Almeida nun schwere Vorwürfe: „Es ist unmenschlich, bei 42 Grad ohne Schatten in einer langen Kleidung aus Polyester zu arbeiten.“