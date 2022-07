Meer vor Mallorca hat „Badewannentemperatur“

Spanien kämpft mit Temperaturen von bis 43 Grad

Dabei hätten Einheimische wie Touristen die Abkühlung dringend nötig. Die Quecksilbersäule soll am Wochenende am „Ballermann“ auf 33 bis 34 Grad klettern, im Zentrum und Nordosten der Insel sogar auf bis zu 39 Grad. In der Hauptstadt Madrid sollte es bis zu 40 Grad, in einigen Regionen Andalusiens im Süden Spaniens sogar bis zu 43 Grad heiß werden. Die Hitze soll erst ab Dienstag abklingen.