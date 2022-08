Wiener Atomgespräche mit Iran bringen Kompromiss

Die Wiederaufnahme der Gespräche galt nach den ersten gescheiterten Initiativen als Überraschung - nun scheint man sich auch auf eine Lösung geeinigt zu haben. Der Text sei fertig und werde nun vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in den Hauptstädten der beteiligten Länder vorgelegt, so ein hoher EU-Vertreter am Montag in Wien.