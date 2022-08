„Lehrreiche“ Pleite für Altachs Bundesliga-Damen

„Ergebnis heute zweitrangig“, ließ die SPG Altach/Vorderland nach der 1:6-Pleite im Test gegen die Young Boys Bern auf ihren Social Media-Kanälen wissen. In der Tat stand am Samstag der dreijährige Matteo, der an einem Gen-Defekt leidet, im Mittelpunkt. Ihm kamen alle Einnahmen der Veranstaltung in Fraxern zugute. Alles andere als zweitrangig war die Leistung seiner Damen für Coach Bernhard Summer.