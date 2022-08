Vdb gegen Rosenkranz: Emotionales Duell garantiert

Der eine wirft sich tanzend in den Villacher Kirchtag. Der andere posiert mit attraktiven Beachvolleyball-Athletinnen. Langsam kommt die Wahlkampagne um die Hofburg in die Gänge. So locker, wie die Fotos von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz wirken, wird der Wahlkampf nicht.