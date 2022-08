Walter Rosenkranz startete Wahlkampf auf Kirchtag

Neutralität zurückholen

„Die Menschen und die Wirtschaft in Österreich leiden unter den Folgen der Sanktionen in Form der Teuerungswelle. Ein verantwortungsvoll handelnder Bundespräsident müsste alles daransetzen, um eine Trendumkehr zu erreichen. Van der Bellen hat bewiesen, dass er lieber in die Kriegsrhetorik mit einstimmt, anstatt mit seinem Handeln das Wohl der Menschen in Österreich in den Vordergrund zu stellen“, hieß es. Diese verantwortungslose Politik müsse enden. Am 9. Oktober (Wahltag, Anm.) sollten sich die Menschen sowohl ihre Neutralität als auch ihren Wohlstand zurückholen.