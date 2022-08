Wilde Verfolgung eines Schleppers endet mit Unfall

Wilde Verfolgungsjagd in Deutschkreutz (Burgenland): Beamte auf Streife entdeckten in den frühen Morgenstunden ein Auto, das illegal über die Grenze fuhr. Der verdächtige Schlepper am Steuer raste Richtung Nikitsch davon, die Polizei hinterher. Der flüchtende Lenker verlor die Kontrolle über den Pkw und landete im Acker. Zwei der sieben Afghanen, die teils im Kofferraum versteckt waren, wurden verletzt.