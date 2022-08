Fast 67 Grad: Spielplätze glühen in der Hitze!

Glühende Trampolinmatte

So auch in der Wiener Seestadt, wo viele Familien wohnen. Von der gesamten Asphaltwüste sind aber ausgerechnet die Spielplätze am heißesten. Das hat ein Rundgang der Bürgerinitiative Süßenbrunner Straße an einem Hitzetag wie heute ergeben. Die Wärmebildkamera (siehe Grafik) hat bis zu 59,6 Grad angezeigt. Den Rekordwert hat die Trampolinmatte geknackt. Bei knapp 60 Grad werden Kinder aber nicht lange darauf herumhüpfen.