Wien führt Reparaturbon wieder ein

Die Wiener sind Meister im Reparieren in Österreich. Seit der ersten Auflage wurden mit Abstand am meisten Gegenstände in Wien zur Reparatur gebracht. Und nach dem Bund unterstützt nun auch die Stadt erneut diese für die Umwelt so wichtige Maßnahme. In rund zwei Wochen heißt es dann wieder „Wiederverwenden statt wegwerfen“. Wie das funktioniert? Das ist kinderleicht!