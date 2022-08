So bekommen Sie trotz Hitze erholsamen Schlaf

Verwandeln Sie Ihre Wärmeflasche in eine Kühlflasche! Befüllen Sie eine Wärmeflasche etwa drei Stunden vor dem Zubettgehen mit kaltem Wasser und legen Sie sie in den Tiefkühler. Anschließend in ein dünnes Geschirrtuch wickeln und zu den Fußsohlen ins Bett legen. Die empfindlichen Sensoren in den Fußsohlen leiten die „Kühlung“ in den Körper weiter. Auch Cool-Packs können dafür genutzt werden. Tragen Sie leichte Textilien! Vom nackt Schlafen raten Experten ab, denn zu groß ist die Gefahr, dass der Körper im Schlaf auskühlt. Locker sitzende Nachtwäsche aus Naturfasern und zumindest ein Leintuch zum Zudecken schützen den Körper.