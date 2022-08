Staatsholding: Welchen Kurs die neue Chefin fährt

Die staatliche ÖBAG, zu der Beteiligungen an der OMV (31,5 Prozent), Telekom Austria (28,4 Prozent), Post (52,9 Prozent), Bundesimmobiliengesellschaft (100 Prozent), den Casinos Austria (33,2 Prozent), dem Verbund (51 Prozent) etc. gehören, hatte in der Vergangenheit den Ruf, in den Klauen der Politik zermalmt zu werden.