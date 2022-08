Altrömische Austernzucht in Venedig entdeckt

Daher sei es nicht verwunderlich, „dass eine Austernzucht in Lio Piccolo gefunden wurde, also an einem Ort, der in der Römerzeit nahe der Küste gelegen haben muss, wo man ideale Wachstumsbedingungen vorfand“, erklärte Carlo Beltrame, Professor für Meeresarchäologie an der Universität Ca‘ Foscari in Venedig.