Frau stellt ganzes Vermögen in Sackerl vor die Tür

Verbrechen in der Nachbarschaft

Als Grund nannte er, dass in ihrer Nachbarschaft eine Person geknebelt worden sei. Die Täter seien bewaffnet und ein Polizist sei verletzt worden. Daraufhin nahm die 65-Jährige ihr gesamtes Vermögen und stellte es vor die Tür. Zudem wurde ihr aufgetragen, sich in der Toilette einzusperren und nicht aufzulegen.