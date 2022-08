Funkrock-Legenden Mother‘s Finest bald in Wien

Provokativ zum Erfolg

Mit Songs wie „Baby Love“, „Fire“, „Piece Of The Rock“ oder „Mickey’s Monkey“ hat die Truppe aus Atlanta in Georgia vor allem in den 70er-Jahren für Aufruhr gesorgt. Dabei wussten sich Baby Jean und Ehemann/Sänger Glenn „Doc“ Murdock zudem erfolgreich als Provokateure zu inszenieren. Unvergessen etwa die Aufregung über den Song „Nigizz Can’t Sing Rock’n’Roll“ (probieren Sie so einen Song einmal heute zu schreiben) oder das dritte Album „Another Mother Further“, das zwar den größten Hit „Baby Love“ enthielt und die Band für eine Zeit lang in die erste Liga schoss, mit seiner Assoziation zum Begriff „Motherfucker“ einst aber auch empörte Sittenwächter auf den Plan rief. Der europäische Durchbruch gelang 1978 mit einem fulminanten Auftritt bei der ARD-Rockpalast-Nacht in Essen. Schon vor MTV hatte das Fernsehen eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die Musikwelt.