Automatische Grenzschranke gegen Ungarn-Pendler

Einreise nur mit richtigem Kennzeichen

„Die Idee, die ich umsetzen möchte, sieht ein Schrankensystem vor, welches nur mehr Autos von Schattendorf und der ungarischen Nachbargemeinde Ágfalva sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge durchlässt“, erklärt Hoffmann. Fußgänger und Radfahrer sollen weiterhin passieren dürfen. Das System ist bereits in Tirol im Einsatz. Wer den Grenzübergang nutzen will, muss das Kennzeichen des Fahrzeuges vorab in der Gemeinde registrieren lassen. Die Nummerntafel wird dann an der Grenze abgelesen, und der Schranken öffnet sich. Hoffmann will nun mit der Gemeinde Ágfalva dazu in Gespräche treten. Er will eine möglichst rasche Umsetzung: „Besser heute als morgen.“