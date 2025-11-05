Basketball-Comeback im Mittelburgenland

Auf zum Burgenland-Derby am 9. November!

Die Oberwart Gunners unterstützen die Schule weiterhin mit Schnuppertrainings, Basketballtagen und Workshops zu Themen wie Athletik, Trainingsmethodik und Teamdynamik. Ziel ist der Aufbau einer dauerhaften Basketball-Neigungsgruppe, die über den Schulalltag hinaus wirken soll. Ein besonderes Highlight steht ebenfalls schon fest: Die gesamte Schulgemeinschaft ist zum Burgenland-Derby am 9. November in Oberwart eingeladen, wenn die Gunners auf die Eisenstadt Dragonz treffen.