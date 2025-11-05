Vorteilswelt
Gunners als Partner

Basketball-Comeback im Mittelburgenland

Burgenland
05.11.2025 11:00
Gunners-Profis trainierten mit Schülern des Gymnasiums Oberpullendorf
Gunners-Profis trainierten mit Schülern des Gymnasiums Oberpullendorf(Bild: Gymnasium Oberpullendorf)

Das Gymnasium Oberpullendorf ist seit diesem Schuljahr Partnerschule des österreichischen Basketballmeisters. Mit der Kooperation will man dem Basketball in der Region neuen Schwung verleihen und Jugendlichen den Zugang zu einer Sportart ermöglichen, die lange Zeit kaum präsent war.

Das BG/BRG/BORG Oberpullendorf ist seit diesem Schuljahr Partnerschule der Oberwart Gunners, des amtierenden österreichischen Basketballmeisters. Damit soll Basketball im Mittelburgenland wieder stärker ins Bewusstsein rücken und das nicht nur an der Schule, sagt Direktor Markus Neuhold betont. „Schule ist mehr als Wissensvermittlung – sie sollte auch Motor für gesellschaftliche Entwicklungen sein.“

Headcoach und Gunners-Spieler trainierten mit Schülern
Die unverbindliche Übung Basketball ist rasch auf großes Interesse gestoßen. Zum Auftakt gab es gleich prominente Unterstützung: Gunners-Headcoach und Sportdirektor Horst Leitner sowie die Spieler Daniel und Florian Köppel leiteten die erste Trainingseinheit persönlich. Begeisterte Schüler, volle Konzentration und jede Menge Teamgeist – der Start hätte kaum besser gelingen können. Die Zusammenarbeit soll langfristig angelegt sein.

Auf zum Burgenland-Derby am 9. November!
Die Oberwart Gunners unterstützen die Schule weiterhin mit Schnuppertrainings, Basketballtagen und Workshops zu Themen wie Athletik, Trainingsmethodik und Teamdynamik. Ziel ist der Aufbau einer dauerhaften Basketball-Neigungsgruppe, die über den Schulalltag hinaus wirken soll. Ein besonderes Highlight steht ebenfalls schon fest: Die gesamte Schulgemeinschaft ist zum Burgenland-Derby am 9. November in Oberwart eingeladen, wenn die Gunners auf die Eisenstadt Dragonz treffen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
