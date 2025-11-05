„Spitäler müssen weiterhin beim Land bleiben“

Fürst sprach auch das Thema Gastpatienten an. So seien in der Klinik Oberwart in manchen Abteilungen 30 bis 40 Prozent der Patienten aus der Steiermark. Ebenso würden immer mehr Niederösterreicher in burgenländischen Spitälern behandelt werden. „Und niemand kommt auf die Idee, hier Wartelisten zu machen oder gar diese Patienten abzulehnen“, meinte Fürst in Richtung der Stadt Wien. Dies könne aber keine Einbahnstraße sein.