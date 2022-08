Frau (25) musste vor aggressivem Partner fliehen

Kurz vor 3 Uhr frühmorgens wurden Beamte der Polizeiinspektion Landskron alarmiert. Ein 28-jähriger Mann soll in einer Wohnung durchgedreht und auf seine Freundin losgegangen sein. „Als die Beamten am Einsatzort eingetroffen sind, wartete die Frau schon im Hof der Wohnanlage“, berichtet die Polizei. Die 25-Jährige gab an, von ihrem betrunkenen Lebensgefährten geschlagen und gewürgt worden zu sein. „Sie wies keine sichtbaren Verletzungen auf“, so die Beamten.