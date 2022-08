Betrugsbekämpfung: Scheinunternehmen im Visier

In vielen Fällen auch Geld gewaschen

Eine erste Zwischenbilanz des Finanzministeriums zeigt, dass die Arbeit nicht umsonst ist: Seit ihrer Gründung ermittelten die Fahnder Abgabennachforderungen in der Höhe von rund 100 Millionen Euro. Es handelt sich dabei nicht nur um Betrug am Steuer- bzw. Abgabenzahler, in vielen Fällen wird auf diese Weise Geld gewaschen. Die Profis der SOKO stehen dabei oft Profis aus der Unterwelt gegenüber.