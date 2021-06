Finanzminister setzt Soko gegen Steuerbetrug ein

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Montag eine Sonderkommission gegen Steuerbetrug eingesetzt. Mehrere Behörden sollen dabei gemeinsam gegen Scheinfirmen vorgehen. „Ich werde nicht zulassen, dass die Ehrlichen am Ende des Tages als die Dummen dastehen“, erklärte Blümel dazu. Bisher wurden jährlich zwischen 50 und 100 Scheinunternehmen festgestellt. Derzeit gebe es aber einen „beunruhigenden Trend“, so Blümel, vor allem bei Personalbereitstellern am Bau.