Falsche Polizistin brachte Frau um ihr Bargeld

Im Burgenland ist ein weiterer Fall des „Polizentricks“ bekannt geworden. Eine 69-jährige aus Neufeld an der Leitha wurde am Freitagnachmittag von einer Frau angerufen, die sich als Polizistin vorstellte. Die vermeintliche Beamtin gab an, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hatte.