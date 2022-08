„Puffmama“-Song „Layla“ im „ZDF-Fernsehgarten“

Sexismusvorwürfe, Zensur und grölende Fan-Massen: Wohl kaum ein Song hat in den letzten Jahren so polarisiert wie „Layla“. Der textlich eher einfach gestrickte Mallorca-Party-Kracher, auf der Insel eher mit einem Kübel Sangria serviert, wurde am Sonntag im quotenstarken „ZDF-Fernsehgarten“ vom Publikum frenetisch gefeiert. In den sozialen Netzwerken scheiden sich allerdings die Geister.