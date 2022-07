Kirmes-DJ spielte Partysong „Layla“ trotz Verbot

Jugendfreie Version geplant

Ikke Hüftgold, der den Ballermann-Song produziert hatte, kündigte an, auf die Debatte zu reagieren zu wollen - er plane eine jugendfreie Version des Songs, erklärte er gegenüber n-tv.de. „Wir sehen ein, dass es auch noch eine andere Version des Songs geben muss. Wir wissen, dass auch kleine Kinder ,Layla‘ hören. Deshalb muss es auch eine Kinderversion geben“, so Hüftgold. So soll statt „Puff“ einfach „Wuff“ gesungen werden, aus der „Puffmama“ wird kurzerhand eine „Hundemama“.