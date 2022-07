„Layla“-Sänger: „Ich war noch nie in einem Puff“

Die Mischung macht’s bei „Austria goes Zrce“, dem riesigen Festival auf der kroatischen Insel Pag - bekannt war die bis dato eigentlich nur für ihren Käse aus Eigenproduktion. Austria deswegen, weil viel Publikum aus Österreich dabei ist. Samt buntem Line-up: von Wolfgang Ambros bis hin zu Parov Stelar. „Ich freue mich hier zu sein“, so der Star und Weltenbummler - aber Heimat, „ist für mich in Österreich. Da fühle mich am wohlsten.“