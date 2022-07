Ballermann-Hit „Layla“: Viel Lalalala um nichts

Wiener Kultlokal verbannt das Lied des Schlagerduos

Auch in Österreich wird das Lied – wenn überhaupt – nur in den Nachtstunden im Radio gespielt, im bekannten Wiener Party-Lokal „Bettel-Alm“ wird es ebenfalls nicht zu hören sein. DJ Robin selbst wehrt sich gegen den Sexismus-Vorwurf: „Es geht bei dem Song nicht um eine Prostituierte, es geht um eine Puffmutter. Die passt auf die Prostituierten auf und leitet den Puff. Daher kommt in dem Lied kein Sexismus vor“, erklärte er in der „Bild“-Zeitung. Und sein Produzent Ikke Hüftgold startete eine Online-Petition „FreeLayla“, die immerhin schon von mehr als 40.000 Menschen unterzeichnet wurde. Den Fans ist die ganze Debatte nämlich ohnehin egal – die grölen einfach mit.