Wie „Doktor Roboter“ Ärzten im Spital hilft

Der Patient liegt unter Narkose auf dem OP-Tisch. Es ist ein Surren zu hören. Über ihm bewegen sich feingliedrige Greifarme. Sie schneiden, reparieren und nähen die Wunden schließlich wieder zu. Der Chirurg sitzt an einer Konsole, dem Telemanipulator. Die 3D-Kamera liefert ihm präzise Einblicke in den Bauchraum des Patienten. Die Situation erinnert an einen Science-Fiction-Film.