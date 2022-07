Glitzernder Brunch als kleines Dankeschön

Doch auch die Kultur kam beim Empfang in der Mozartstadt nicht zu kurz. So schaute überraschend Erwin Schrott mit Ehefrau Niyousha Nasri vorbei und zeigte der illustren Runde sein neues Hinterkopf-Tattoo. Philipp Hochmair und Piotr Beczała begutachteten derweil lieber den im Sacher ausgestellten Schmuck von Tiffany & Co. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser hielt als Ehrengast eine Rede und erinnerte dabei erneut an die Wichtigkeit der Kultur – auch in Krisenzeiten.