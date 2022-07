Der Weltstar und seine Salzburg-Lovestory

Während wir mit ihm kurz bei Doris Fürst (ja, ihre Familie ist es, die bereits in der fünften Generation die gleichnamigen Schokokugeln produziert) einkehren, um „Hallo“ zu sagen, strömen von von überall Menschen herbei. Um ein Foto mit ihm zu bekommen, oder nur um einen Blick auf den Klassik-Star zu erhaschen. Da verrät er: „Gerade jetzt, wenn so viel in der Stadt los ist, bin ich vor allem in der Früh oder auch später am Abend in den Gassen hier unterwegs. Die Architektur, die Steine, aus denen diese Stadt gebaut wurde, finde ich einfach wunderbar.“