Festspiel-Tradition trifft auf die Moderne

Erinnerungen an „Salome“

„Krone“-Herausgeber Christoph Dichand und Ehefrau Eva Dichand waren da anderer Meinung. „Mir persönlich ist besonders die ,Salome’ aus 2019 in Erinnerung geblieben. Obwohl das viele wahrscheinlich anders gesehen haben“, so Eva Dichand.