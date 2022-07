Schützen als Hochburg der Motorrad-Oldtimer

Mehr als 120 Oldtimer-Mopeds und Motorräder, einige mehr als ein halbes Jahrhundert alt, waren am Samstag auf dem Dorfplatz in Schützen am Gebirge zu bestaunen. Nach einer gemeinsamen Ausfahrt wurde bis in die Nacht hinein mit Livemusik gefeiert. Eingeladen hatte der Puch Maxi Klub Schützen anlässlich seines zehnjährigen Bestehens.