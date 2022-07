Texas: Polizei findet Bub (7) tot in Waschmaschine

Wie US-Medien berichteten, hatten Troy Khoelers Eltern den Buben am Donnerstag, gegen 5.20 Uhr früh, die Notrufnummer 911 gewählt, und den Siebenjährigen als vermisst gemeldet. Als die Polizei bei der Familie in Spring, einer Kleinstadt rund 30 Kilometer nördlich von Houston, eintraf, fand sie beim Durchsuchen der Räumlichkeiten das tote Kind in einer Toplader-Waschmaschine.